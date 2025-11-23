×
Şanlıurfa’da engelli bakım merkezinde yangın: Otizmli Poyraz Efe hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 17:44

Şanlıurfa’da özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan otizmli Poyraz Efe Öztürk (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Batıkent Mahallesi’ndeki özel engelli bakım merkezinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sardı. Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan otizmli 7 yaşındaki Poyraz Efe Öztürk, alevlerin arasında kaldı.

POYRAZ EFE YARALI OLARAK YANGINDAN ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, hızla tahliye çalışması başlattı. Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan Poyraz Efe Öztürk ise ağır yaralı olarak çıkarıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz Efe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden minik Poyraz Efe'nin ebeveynlerinin ayrı olduğu ve aynı zamanda Osmaniyeli depremzede oldukları öğrenildi. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

