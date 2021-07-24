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Ömer ŞULUL- Mustafa UFAK, (Hilvan), ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 24.07.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da Elif Nur'dan kahreden haber! Kurtarılamadı...

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Şanlıurfa'da Elif Nur'dan kahreden haber! Kurtarılamadı...

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde piknik yaparken serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğulan Hale Nur Mece (22) ve Emirhan Mece'nin (11) sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan kardeşleri Elif Nur Mece (13) de kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Karakucak Mahallesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden Mece ailesinin çocukları Hale Nur, Elif Nur ve Emirhan Mece, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Kardeşlerden Elif Nur, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Hale Nur ve Emirhan Mece kardeşlerin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Şanlıurfada Elif Nurdan kahreden haber Kurtarılamadı...

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Elif Nur Mece de bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mece kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Şanlıurfada Elif Nurdan kahreden haber Kurtarılamadı...

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