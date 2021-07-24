Şanlıurfa'da Elif Nur'dan kahreden haber! Kurtarılamadı...

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Karakucak Mahallesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden Mece ailesinin çocukları Hale Nur, Elif Nur ve Emirhan Mece, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Kardeşlerden Elif Nur, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Hale Nur ve Emirhan Mece kardeşlerin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Elif Nur Mece de bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mece kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara