Şanlıurfa'da ele geçirildi... 528 parça tarihi eser bulundu

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, ilçe merkezinde bir şüpheliye ait iş yerinde tarihi eserler bulunduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 351 sikke, 50 yüzük, 88 obje, 7 halka, 2 mühür, 2 kılıç, 2 mızrak, 3 kama, 1 hançer, 3 testi, 2 tas, 1 kolye, 2 bilezik ve 14 ok ucu olmak üzere toplam 528 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

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