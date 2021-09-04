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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da ele geçirildi... 528 parça tarihi eser bulundu

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Şanlıurfa'da ele geçirildi... 528 parça tarihi eser bulundu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Tunç Çağı, Roma, Bizans ve Abbasi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 528 parça tarihi eser bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, ilçe merkezinde bir şüpheliye ait iş yerinde tarihi eserler bulunduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 351 sikke, 50 yüzük, 88 obje, 7 halka, 2 mühür, 2 kılıç, 2 mızrak, 3 kama, 1 hançer, 3 testi, 2 tas, 1 kolye, 2 bilezik ve 14 ok ucu olmak üzere toplam 528 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

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