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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 14:57 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da ele geçirildi... 2 kişi gözaltında!

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Şanlıurfa'da ele geçirildi... 2 kişi gözaltında!
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Şanlıurfa'da polis ekiplerinin sokak satıcısı olarak bilinen 'torbacılara' yönelik düzenlediği operasyonda, ekmek arasına gizlenmiş 38 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.C. ile İ.K.'nin ekmek siparişi adı altında, poşet içinde gizlediği uyuşturucuları sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine takibe başlayan polis, fırından aldığı ekmeği poşetle götüren 2 şüpheliyi durdurdu.

Poşette yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş 4 parça halinde 38 gram eroin, 1 gram toz esrar, 770 TL para ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis A.C. ile İ.K.'yi gözaltına aldı. 

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