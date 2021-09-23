Şanlıurfa'da duruşmadan çıkıp kavga ettiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden olduBakan Karaismailoğlu: Farklı konulara odaklananlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldu#Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı
Bakan Soylu yüz tanıma projesini böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yüz tanıma projesini böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Oktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye varOktay: Savunma sanayinde yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var#TEKNOFEST 2021
Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçenin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldıBakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin olimpik sporcularla buluşma etkinliğine katıldı#Olimpiyatlar
Otomobil takla attı, kaymakam Seda Ünlü ve şoförü yaralandıOtomobil takla attı, kaymakam Seda Ünlü ve şoförü yaralandı#Ordu
Avustralyada aşı eyleminde gözaltı sayısı 369a çıktıAvustralya'da aşı eyleminde gözaltı sayısı 369'a çıktı#Avustralya
Sahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 26ncı yılında anılıyorSahne kokusu küçücük yaşta içine işlemişti: Zeki Müren ölümünün 26'ncı yılında anılıyor#Zeki Müren
Pınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyorPınar Karşıyaka’nın yeni sezon sloganını taraftarı seçiyor#Karşıyaka
İsrailde ABD tedirginliği Netanyahu dönemi hedefe konduİsrail'de ABD tedirginliği! Netanyahu dönemi hedefe kondu#İsrail
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da duruşmadan çıkıp kavga ettiler

#Şanlıurfa#Adliye#Polis
Şanlıurfada duruşmadan çıkıp kavga ettiler

ŞANLIURFA Adliyesi'nin bahçesinde duruşmadan çıkan taraflar birbirine girdi. Çıkan kavgada biri özel güvenlik görevlisi 5 kişi bıçakla yaralandı.

Haberin Devamı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - Olay, öğleden sonra Şanlıurfa Adliyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir tazminat davasından çıkan iki grup kavga etti. Kavgada tarafları ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Adem Ç., İbrahim G., Mehmet G., Hüseyin G. ve Aydın G. bıçakla yaralandı. Jandarma ile polisin müdahale ettiği kavgada yaralananlar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerden bazılarını gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Adliye#Polis