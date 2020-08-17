Şanlıurfa’da düğünler denetlendi, kurallara uymayanlara ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, kent genelinde denetim yapıldı. Bu kapsamda düğün salonlarında etkinlik sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. 292 ekipten oluşan 1349 polis ve zabıta, düğün salonlarını denetleyerek, davetli ve işletme sahiplerinin tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlerde dünyaevine giren çiftin gelin arabasının arkasına yapıştırdıkları 'Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel kollarıma' yazısı dikkat çekti.

125 düğün salonunda maske, mesafe ve hijyen kuralları; masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirleri denetleyen ekipler, daha sonra 2 bin 606 adreste izolasyon denetimi gerçekleştirdi. Karantina tedbiri uygulanan 11 bin 560 kişiyi kapsayan denetimlerde, evlerinde bulunamayan 18 kişi ikametlerine çağrılırken, 56 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Öte yandan hafta sonu halkın yoğun olarak bulunduğu mesire alanları ve parklarda da denetimlerini sürdüren ekipler, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 275 kişiye toplam 258 bin 750 TL, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 işletmenin sahibine ve 71 kişiye 63 bin 900 lira ceza kesti. Denetimler kapsamında 5 bin 768 iş yerini de denetleyen ekipler, 59 iş yeri ve 167 kişiye yönelik toplam 155 bin 192 TL para cezası uyguladı.

Koronavirüs salgınına yönelik vatandaşın sağlık sorunlarını iletebilmesi amacıyla kurulan COVID-19 Çağrı Merkezi'nde (112 Acil Çağrı Merkezi) de hafta sonu 4 bin 862 çağrı alındı. Sağlık sorunu bulunan 92 kişiye evde sağlık hizmeti ekiplerini yönlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi, karantina tedbirini ihlal ettiği ihbar edilen adreslere de kolluk kuvvetlerini yönlendirerek işlem yapılmasını sağladı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.