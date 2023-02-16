Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da deprem soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, hasarlı binalar yıkılıyor

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Deprem#Afad
Şanlıurfada deprem soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, hasarlı binalar yıkılıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 17:35

ŞANLIURFA’da yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişinin öldüğü apartmanın inşaat mühendisinin de aralarında olduğu 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 8’e çıkarken, kentteki riskli binaların yıkımına da başlandı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa'da 340 kişinin yaşamını yitirdiği depremlerden etkilenen binalarda hasar tespit çalışması devam ederken, riskli yapıların yıkımına da başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 150 kişilik ekip, 229 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmalarda 2 bin 725 yapının acil yıkılması kararlaştırıldı.

Kentin farklı bölgelerinde yıkılan binaların enkazında, molozlar bulundukları yerden iş makineleriyle alınıp kamyonlara yükleniyor. Görevliler, çalışmalarda bulunan değerli eşyaları ise tutanakla polis ekiplerine teslim ediyor. Savcılık incelemesi için de enkazdan beton, demir ve karot örnekleri alınıyor.

TUTUKLU SAYISI 8'E ÇIKTI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme tamamlandı. İncelemede kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanıp Şanlıurfa'ya getirilen apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Haberin Devamı

Soruşturmalar kapsamında aralarında yıkılan binaların müteahhitlerin de bulunduğu 4 kişi daha önce tutuklanmıştı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Deprem#Afad

BAKMADAN GEÇME!

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar Kiracıların hakları ne Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi | 5 SORU 5 YANIT

Pahalı kiralar ile dayanıksız binalar arasında kaldılar! Kiracıların hakları ne? Depreme dayanıklılık testi yaptırabilirler mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Deprem
Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraştaki gizemli binanın müteahhidi konuştu

Tabaklar bile yerinden oynamamıştı... Kahramanmaraş'taki gizemli binanın müteahhidi konuştu

#Kahramanmaraş
Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem