Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni... Erdoğan: Birileri şov biz derman peşindeydik

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şimdi butonlara basarak ekranda şu anda bütün kardeşlerimizin isimleri çıkacak ve isimlerine göre de onlar evlerine sahip olacaklar. Orada isimler akarken ben de konuşmama başlamış olayım.

Sevgili Şanlıurfalılar sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Depremzedelerimizle dayanışmamızı güçlendiriyoruz. İnşası tamamlanan konutların kura çekimini yapıyoruz.

Dün biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinin senei devriyesiydi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin birinci yıldönümünde Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kahramanmaraş'taydık. Kahramanmaraş'ta da hem depremzede kardeşlerimizle kucaklaştık, dertleştik, hasbihal ettik hem de yapımı tamamlanan 9 bin 289 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik.

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Ne yaparsak yapalım gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. Bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili hemen her Kabine toplantımızla bakanlarımızdan düzenli bilgiler alıyoruz. Bakanlarımıza gerekli talimatları vererek şehirlerimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini temin ediyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Zaman zaman ortaya çıkan sorunlar karsında gereken tedbirleri alıyor, kördüğüm haline gelmeden sıkıntıların çözülmesini sağlıyoruz.

"ASRIN FELAKETİNİN ÜSTESİNDEN ASRIN BİRLİKTELİĞİ İLE GELİYORUZ"

Devlet millet el ele vermek suretiyle 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Bugünkü kura ve anahtar teslim törenimiz, devletimizin depremin yol açtığı yaraları sarma iradesinin en somut tezahürüdür. Bugünkü törenimizle Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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Şanlıurfa'da 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.

Bir başka ülkenin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice hadise bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, sarsıldık. Hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine izin vermedik.

"BİRİLER ŞOV, BİZ DERMAN PEŞİNDEYDİK"

Özellikle afet yönetimi ve yaralarının sarılmasında ülkemizi çok farklı bir seviyeye taşıdık. Şehirlerin altyapı ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesinden kentsel dönüşüm projeleriyle sağlıksız yapıların dönüştürülmesine pek çok adım attık. Yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin bizatihi şahidi milletimizdir. Milletçe yüreğimizin yandığı afetlerde, birileri şov, siyasi istismar peşinde koşarken biz dertlere derman peşindeydik.

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Can kaybı olarak 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Rabbim hepsinin ruhlarını şad etsin diyorum.

İlimizde 578 konteynerin olduğu 2 konteyner kent faaliyet gösteriyor. Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için bugüne kadar onu yapmaktan çekinmedik.

Hiçbir ayrım yapmadan, siyasi görüşüne bakmadan depremzedelerin yaralarını sardık.

Asıl marifet şehirleri inşa etmek, halkın gönlünü kazanmak onları mutlu etmektir.

Allah'a hamdolsun 81 vilayetimizin her mahallesinde dikili bir taşımız var. Bir siyasetçi için bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Sırf oy vermediler depremzedelere hakaret edenleri, ufukta seçim sandığını görünce depremzedeleri hatırlayanları tarihe havale ediyoruz. Vaktimizi bu kifayetsiz muhterislerle harcamayacağız. Biz işimize bakacağız, hedeflerimize kilitleneceğiz. Bugün burada olduğu gibi depremzedelerimizi en kısa sürede mutlu yuvalarına kavuşturmak için çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.