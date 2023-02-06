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Şanlıurfa’da deprem anı! Binanın yıkılma anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Deprem#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 10:50

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Şanlıurfa’da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Şanlıurfa'da deprem esnasında bir binanın yıkılma anı cep telefonu tarafından kaydedildi.

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Şanlıurfa’da depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde yıkılan bir binanın enkazı altından yaralı olarak çıkarılan biri çocuk 2 kişi, sedye ile omuzlarda taşınarak ambulansa konuldu. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından 19 binanın yıkıldığı, 18 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 77 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Şanlıurfa’da deprem anı Binanın yıkılma anı kamerada

SİVAS’TA DEPREM GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin etkileri Sivas’ta da hissedildi. Sivas’ın Gürün İlçesi Karayar mahallesinde bulunan bir nalbur dükkanında deprem anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler depremin şiddetini gözler önüne sererken duvarda asılı olan pano ve cam çerçeveler sarsıntının etkisiyle yere düştü. Dükkan sahibi Mehmet Şakar, kendi dükkanında da zarar meydana geldiğini söyleyerek depremi yaşayan bütün illere geçmiş olsun dedi. Öte yandan Gürün Bahçeiçi köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisi içerisinde depremin etkisiyle hasar meydana geldi.

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“34 ARAÇ 188 PERSONEL DEPREM BÖLGESİNE YOLA ÇIKTI”

Sivas merkezde ise acil olarak toplanan il koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ise toplamda 34 araç ve 188 personelin DEPREM bölgelerine yola çıktığını belirterek, “Şuan için tarafımıza intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yok. Bir taraftan tarama çalışmalarımız devam ediyor.

Şanlıurfa’da deprem anı Binanın yıkılma anı kamerada

Merkezde bir binada çatlaklar oluştuğu ve Gürün ilçesinde boş bir binanın yıkıldığı yönünde bir bilgi var. Onun dışında Sivas’ta bir sıkıntı gözükmüyor. Şuan için depremin yaşandığı diğer illere yoğunlaştık. Toplamda 34 araç 188 personel Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep bölgesine hareket etmiş durumda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Şuan için resmi bir bilgi gelmedi fakat bende büyük ihtimal Malatya iline görevlendireceğim” şeklinde konuştu.

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