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Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

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#Şanlıurfa#Eyyübiye#Darp
Şanlıurfada dehşete düşüren olay Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 15:00

Şanlıurfa’da alacak verecek kavgasından haberi olmayan Cemil Ç., pamuk suladığı tarlada öldüresiye dövülerek, videoya kaydedildi. Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken hastanede tedavi altına alınan Cemil Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dolutepe Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki aile arasında kırsal mahallenin içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavga bittikten sonra eline sopa alan şahıslar, tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan Cemil Ç.’nin (53) yanına gitti.

DARP ANINI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Cemil Ç.’yi darbetmeye başlayan şahıslar, o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde sopalar olan şahısların yerdeki Cemil Ç.'ye vurması ve araya girenlerin ayırmak istemesi yer alıyor.

Şanlıurfada dehşete düşüren olay Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Cemil Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfada dehşete düşüren olay Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

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#Şanlıurfa#Eyyübiye#Darp

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