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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 03.01.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da dehşete düşüren olay

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Şanlıurfa’da dehşete düşüren olay
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Şanlıurfa’da derenin içerisinde temizlik yapan belediye personeli tarafından kayıp olarak aranan Ahmet Akdeniz’in cansız bedeni bulundu

Hızmalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye personeli, Karakoyun Deresi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin, dünden beri ailesi tarafından  aranan Ahmet Akdeniz’e ait olduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerde üzerinde cinayete ilşkin herhangi bir iz bulunamayan Akdeniz'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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