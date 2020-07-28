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AA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 01:46,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da dehşet! Parkta oturan aileye silahla saldırdılar

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Şanlıurfa'da dehşet! Parkta oturan aileye silahla saldırdılar
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Şanlıurfa'da, parkta oturan aileye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'ndeki 11 Nisan Kurtuluş Parkı'nda oturan Vedat Dolaş (41) ve ailesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda kafasından vurulan Dolaş hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki yeğeni Z.Ç. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği parkta inceleme yaparken, saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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