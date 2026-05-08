Şanlıurfa'da dehşet! Minibüse silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

#Şanlıurfa#Minibüs#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 17:35

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konaç Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Kada yönetimindeki 49 ABK 705 minibüse ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın sürücüsü Mustafa Kada (44) ile yanındaki Osman Kada (37) ve Veysi Yeşiltepe’nin (33) yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

