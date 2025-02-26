×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da dehşet! Köpek besleme kavgasında komşularına ateş açtı: 2 can kaybı, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Köpek Kavgası#Cinayet
Şanlıurfada dehşet Köpek besleme kavgasında komşularına ateş açtı: 2 can kaybı, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 15:55

Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında köpek besleme nedeniyle çıkan kavgada Cafer Özbay, av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Saldırıda Hüseyin Özbay (77) ve eşi Dursun Özbay (73) hayatını kaybetti, oğulları Yusuf Özbay (23) ile gelini İsmet Özbay (24) yaralandı. Şüpheli Cafer Özay, jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde, Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özbay’ın evinin bahçesinde beslediği köpeğin havlaması nedeniyle, 3 ay önce yan eve taşınan komşusu Cafer Özay ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya Hüseyin Özbay’ın eşi Dursun Özbay, oğlu Yusuf Özbay ve gelini İsmet Özbay da dahil oldu.

AV TÜFEĞİYLE KOMŞULARINA ATEŞ AÇTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Özay, evindeki av tüfeğini alıp, komşularına ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan incelemede Hüseyin ve Dursun Özbay'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan Yusuf ve İsmet Özbay çifti ise ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Şüpheli Cafer Özay ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle, yakalanıp gözaltına aldı. Hüseyin ve Dursun Özbay’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Köpek Kavgası#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!