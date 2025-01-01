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Şanlıurfa’da dehşet! Husumetlisini tütekle öldürdü

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#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis
Şanlıurfa’da dehşet Husumetlisini tütekle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 15:58

Şanlıurfa’da tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan elli sekiz yaşındaki Mahmut Ağan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kamberiye Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan İ.K. ile Mahmut Ağan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., paltosunun altına gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Mahmut A.'ya ateş açıp, kaçtı. Ağır yaralanan Mahmut Ağan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis cinayet şüphelisi İ.K.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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#ŞANLIURFA#Cinayet#Polis

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