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Şanlıurfa'da dehşet: Eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

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#Şanlıurfa#Kadına Şiddet#Silahlı Saldırı
Şanlıurfada dehşet: Eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 09:53

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından dün silahla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün eşi Ahmet D'nin (67) silahla yaraladığı Emine D. (60), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Ahmet D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet D. ile Emine D, dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tartışmış, kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırılmıştı.

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#Şanlıurfa#Kadına Şiddet#Silahlı Saldırı

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