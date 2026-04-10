Şanlıurfa'da dehşet anları kamerada! 14 yaşındaki çocuğa çarpıp ağır yaraladı, aracını kalabalığın üzerine sürerek kaçtı

#Şanlıurfa#Siverek#Trafik Kazası
Şanlıurfada dehşet anları kamerada 14 yaşındaki çocuğa çarpıp ağır yaraladı, aracını kalabalığın üzerine sürerek kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 11:44

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Bağlar Mahallesi Celaleddin Rumi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 14 yaşındaki S.A.'ya (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası şoka girdiği öne sürülen sürücü çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araçtan indirilmeye çalışıldığı sırada aracı kalabalığın üzerine sürerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

#Şanlıurfa#Siverek#Trafik Kazası

