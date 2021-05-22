Şanlıurfa'da dehşet! 2 aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.
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