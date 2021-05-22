MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da dehşet! 2 aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 6 yaralı
GeriGündem Şanlıurfa'da dehşet! 2 aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 6 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da dehşet! 2 aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 6 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da dehşet! 2 aile arasında silahlı kavga 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi