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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 26.05.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da DEAŞ’lı 3 şüpheli tutuklandı!

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Şanlıurfa’da DEAŞ’lı 3 şüpheli tutuklandı!

Şanlıurfa'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgüt üyelerinden dini ve askeri eğitim aldıkları yönünde bilgiler elde edilen Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da DEAŞ’lı 3 şüpheli tutuklandı

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