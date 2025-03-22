Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik bir operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.