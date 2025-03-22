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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama

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#Şanlıurfa#DEAŞ#DEAŞ Operasyonu
Şanlıurfada DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 19:31

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik bir operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.

 

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#Şanlıurfa#DEAŞ#DEAŞ Operasyonu

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