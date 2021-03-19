Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezi ve Akçakale ilçesinde Özel Hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri, canlı bomba eylemine katılacak kişileri seçtikleri, örgüte yeni katılacaklara eğitim verdikleri, sözde istihbarat emirliği yaptıkları, terör örgütü adına finansal faaliyetler gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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