MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
GeriGündem Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Drone destekli Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla kent merkezi ile Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 adrese yapılan eş zamanlı baskında 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle