Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

#Şanlıurfa#DEAŞ#Terör Operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Haberin Devamı

MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı yönünde istihbarata ulaştı. Ortak çalışma yürüten ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti.

Ekipler, Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfada DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#DEAŞ#Terör Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero