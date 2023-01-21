Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Eyyübiye#Bebek Cesedi
Şanlıurfa’da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 17:39

Şanlıurfa’da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebeği cesedi bulundu.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında yaşandı. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı duran ve cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.

Şanlıurfa’da çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Eyyübiye#Bebek Cesedi

BAKMADAN GEÇME!

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası: Nazilerin propaganda filmi için inşa edildi binlerce kişiye mezar oldu

#Titanic
Türkiyenin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadoluda mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

Türkiye'nin incileri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mutlaka görülmesi gereken yerler | 12 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık