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AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da çok acı olay! Tarlada çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da çok acı olay! Tarlada çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da bir tarlada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Elgün Mahallesi'nde Yeten ailesi, çocuklarıyla birlikte tarlaya mısır toplamaya gitti.
Çocukların mısır pişirmek için yaktığı ateş, kısa sürede etrafa yayıldı.
Bu esnada alevlerin arasında kalan ailenin 1 yaşındaki bebeği Ahmet Umut Yeten, ileri derece yanığa maruz kaldı.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan bebek, kurtarılamadı.
Yeten'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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