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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da çok acı olay! Minibüste 3 ceset bulundu...

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Şanlıurfa'da çok acı olay! Minibüste 3 ceset bulundu...
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Şanlıurfa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelere göre ölenlerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölenlerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı, karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Olay, Bozova’nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.

Şanlıurfada çok acı olay Minibüste 3 ceset bulundu...

Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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