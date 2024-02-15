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Şanlıurfa’da çobana dehşeti yaşattılar! Görüntüleri sosyal medyaya paylaşıldı... 'Kimsenin yüzüne bakamıyorum'

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#Şanlıurfa#Çoban#Polis
Şanlıurfa’da çobana dehşeti yaşattılar Görüntüleri sosyal medyaya paylaşıldı... Kimsenin yüzüne bakamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 14:23

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, hayvanlarını otlatan çoban Ali S., 5 kişi tarafından dövüldü ve çıplak haldeki görüntüleri çekildi. Aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda kalan Ali S., son günlerde çıplak görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasıyla evden çıkamaz hale geldi. Şikayetçi olan Ali S., kendisine şiddet uygulayan ve görüntülerini sosyal medyada yayınlayan kişilerin yakalanmasını istedi.

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Olay, geçen yıl mayıs ayında Viranşehir'e bağlı Kadı Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan 2 çocuk babası Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen 5 kişinin saldırısına uğradı.

Dövülen ve uzun namlulu tüfekle başına vurulması sonucu beyin kanaması geçiren Ali S.'nin bu sırada kıyafetleri çıkarılarak çıplak görüntüleri çekildi. Saldırganların arazide terk ettiği ve bölgede hayvan otlatan diğer çobanlar tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan Ali S., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Bu sırada olaya ilişkin yürütülen soruşturmada çoban Ali S.'nin husumetlisi oldukları belirlenen akraba ve kardeşler Mehmet, Şeyhmus, Muhammed, Ali ve Aslan K. gözaltına alındı. Ancak bu kişiler sorgulamalarında suçlamaları kabul etmedi ve sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da çobana dehşeti yaşattılar Görüntüleri sosyal medyaya paylaşıldı... Kimsenin yüzüne bakamıyorum

Beyin kanaması geçiren Ali S. ise 2 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Şanlıurfa’da çobana dehşeti yaşattılar Görüntüleri sosyal medyaya paylaşıldı... Kimsenin yüzüne bakamıyorum

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yaşadığı olay yüzünden kimseyle görüşmediğini ve evden dışarı adım atmadığının belirten Ali S., son günlerde darbedildikten sonra çekilen çıplak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine şikayette bulundu. Jandarmanın görüntülerini yayımlayan ve kendisine saldıran kişileri bulmasını isteyen Ali S., "Evden çıkamıyor ve kimsenin yüzüne bakamıyorum. Görüntülerin internet ortamından kaldırılmasını ve bana bunu yaşatan kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması ise sürüyor.

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#Şanlıurfa#Çoban#Polis

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