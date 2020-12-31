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ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da ceylanları avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı

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Şanlıurfa'da ceylanları avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Şanlıurfa'da 3 ceylanı avlarken suçüstü yakalanan 4 kişiye 54 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ceylan avlandığı ihbarı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, sahada yaptığı kontrollerde kaçak avlanan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, kişilerin heybesinde yaptığı aramada av tüfeğiyle vurulmuş 3 ceylan ele geçirdi. Ceylanlara ve av tüfeğine el koyan ekipler, 4 kişi hakkında toplam 54 bin lira para cezası uyguladı.

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