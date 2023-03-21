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Şanlıurfa’da çamur temizlendi, okullar açıldı; kayıp TIR sürücüsü aranıyor

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#ŞANLIURFA#Sel#Deprem
Şanlıurfa’da çamur temizlendi, okullar açıldı; kayıp TIR sürücüsü aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 12:19

ŞANLIURFA’da yaşanan sel felaketi ardından kent merkezindeki tonlarca çamur temizlendi, okullarda eğitim-öğretim başladı. Sel sularına kapılarak kaybolan TIR sürücüsü Emin Ergün’ü arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Şanlıurfa’da 14-15 Mart’ta yaşanan sel felaketinin ardından, kent merkezindeki okullarda ara verilen eğitim-öğretim bugün yeniden başladı. Hasar tespitinin devam ettiği selden etkilenen 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami 3 alt geçitte çamur temizlendi.

5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ALT GEÇİTTE TRAFİK AKIŞI SAĞLANDI

Sel felaketinde en fazla ölümlerin yaşandığı nokta olan Abide Kavşağı'nda çamurlu su ve çamur tahliyesi tamamlandı. Peyzaj, orta refüj ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kavşak ve alt geçit araç trafiğine açıldı.

KAYIP TIR SÜRÜCÜSÜ 1 HAFTADIR ARANIYOR

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan TIR sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak kaybolan TIR’a, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da yer aldığı 100 kişilik ekip, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kayıp TIR sürücüsünün bulunması için çevredeki vatandaşların da bölgede çalışma yürüten ekiplere yardımcı oldukları görüldü. (DHA)

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#ŞANLIURFA#Sel#Deprem

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