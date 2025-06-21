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Şanlıurfa'da buğday tarlasında yangın: 1'i ağır 5 yaralı

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#Şanlıurfa#Yangın#Buğday Tarlası
Şanlıurfada buğday tarlasında yangın: 1i ağır 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 14:45

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık bin dönüm tarla zarar gördü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, yangın, Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğdin ve Satıcık Mahalleleri arasında bulunan buğday ekili arazide çıktı. Çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.

Şanlıurfada buğday tarlasında yangın: 1i ağır 5 yaralı
Yangına müdahale eden 5 kişi yaralandı. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.G.'nin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. T.G., sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakımda ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Yangın#Buğday Tarlası

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