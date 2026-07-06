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Şanlıurfa’da boş arazide bulunan cesedin sırrı çözüldü: Uyuşturucu kuryesi çıktı

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#Ceset#İran#Uyuşturucu
Şanlıurfa’da boş arazide bulunan cesedin sırrı çözüldü: Uyuşturucu kuryesi çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 12:31

Eyyübiye ilçesinde battaniyeye sarılı halde ölü bulunan İran uyruklu Omid Lotfipour’un uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi. Polis kontrol noktasından kaçarak sığındığı boş arazide geceleyen Lotfipour'un, midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden birinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolu yakınındaki boş arazide meydana geldi. Bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçenler, arazide battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, İran uyruklu Omid Lotfipour’a ait olduğu belirlendi.

Şanlıurfa’da boş arazide bulunan cesedin sırrı çözüldü: Uyuşturucu kuryesi çıktı

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ OLAYI AYDINLATTI

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Lotfipour'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Lotfipour'un perşembe günü pasaport ile Türkiye'ye giriş yaptığı, daha sonra kara yoluyla Şanlıurfa'ya geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, Lotfipour'un Akabe Mahallesi'nde uygulama noktasını görünce bölgeden uzaklaşarak boş arazide beklediğini, yanındaki battaniyeye sarılarak geceyi burada geçirdiğini tespit etti.

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Şanlıurfa’da boş arazide bulunan cesedin sırrı çözüldü: Uyuşturucu kuryesi çıktı

Bu sırada midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden birinin patlaması sonucu fenalaşan Lotfipour'un, ön otopsi bulgularına göre kalp durmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Lotfipour'un vücudunda çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunduğu bildirildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Lotfipour'un cenazesini teslim almak üzere henüz yakınlarının başvuruda bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Ceset#İran#Uyuşturucu

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