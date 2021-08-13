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Gündem
Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-
Haber Giriş: 13.08.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da boru hattı delindi, ham petrol fışkırdı! Metrelerce yüksekliğe ulaştı

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Şanlıurfa'da boru hattı delindi, ham petrol fışkırdı! Metrelerce yüksekliğe ulaştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazara petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.

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  • Şanlıurfada boru hattı delindi
  • Şanlıurfada boru hattı delindi
  • Şanlıurfada boru hattı delindi
  • Şanlıurfada boru hattı delindi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.

Şanlıurfada boru hattı delindi, ham petrol fışkırdı Metrelerce yüksekliğe ulaştı

Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.

Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfada boru hattı delindi, ham petrol fışkırdı Metrelerce yüksekliğe ulaştı

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