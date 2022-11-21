Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa Valiliği#Eylem Hazırlığı#Terörist
Şanlıurfada bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 20:28

Şanlıurfa'da Suriye'nin Ayn El Arap ilçesinden gelerek bombalı eylem gerçekleştirmek isteyen terörist ve onunla irtibatlı 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinden ülkemize giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 şahıs, terör örgütünden almış olduğu talimatla Şanlıurfa ilinde bombalı eylem yapmak için gönderildiğini beyan etmiş, şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen Şanlıurfa ve Bursa ilinde Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri akabinde adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

Haberin Devamı

Şanlıurfada bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Sisi ile görüşme, Akşenere yanıt... Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladıSon dakika... Sisi ile görüşme, Akşener'e yanıt... Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Acı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamıştaki roketli saldırıda 1i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti, hamile kadın ağır yaralandıAcı haberi Bakan Soylu verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti, hamile kadın ağır yaralandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa Valiliği#Eylem Hazırlığı#Terörist

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet