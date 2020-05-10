Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Haliliye ilçesinde bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine kentteki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, ilçe kırsalındaki bir mahallede silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.



