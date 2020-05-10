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ŞANLIURFA (AA) 
Haber Giriş: 10.05.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorguya alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Haliliye ilçesinde bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine kentteki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, ilçe kırsalındaki bir mahallede silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı.

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