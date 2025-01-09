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Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Polis#Terör
Şanlıurfada bir terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 13:06

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu.

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Alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar faaliyet gösteren, son yıllarda Suriye'de bulunan, ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı belirlenen kadın terörist, teslim olması için ikna edildi.

Terör örgütünden kaçan kadın terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. 

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#Şanlıurfa#Polis#Terör

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