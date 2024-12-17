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Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

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#Şanlıurfa#Terör#MSB
Şanlıurfada bir terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 10:50

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. G.Y.'nin örgütün suikastçıları arasında yer aldığı belirlendi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

Bu kapsamda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne 2008 yılında katılan ve 2010'da Suriye üzerinden Irak'taki örgütün kırsal kadrosuna geçiş yapan, örgütte uzun yıllar sözde sorumlu seviyesinde bulunan G.Y. teslim olması için ikna edildi.

Terör örgütünden kaçan G.Y, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kadın teröristin Irak'tan Suriye'ye gönderilerek bölgedeki halkın zorla terör örgütüne katılmasını sağladığı ve örgütün suikastçıları arasında yer aldığı tespit edildi.

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#Şanlıurfa#Terör#MSB

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