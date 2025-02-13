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Şanlıurfa'da bir okulun istinat duvarı çöktü! Eğitime ara verildi

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#Şanlıurfa#Okul#İstinat Duvarı
Şanlıurfada bir okulun istinat duvarı çöktü Eğitime ara verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 16:06

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında servisten inen ve okula gelmek üzere olan öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Okulda eğitime ara verildi.

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Selimpınar Mahallesi’ndeki Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni çevreleyen istinat duvarı, sabah saatlerinde çöktü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çökme sırasında servisten inen ve okula gelmek üzere olan öğrenciler ise büyük korku yaşadı.

Siverek Kaymakamlığı okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi:

"İlçemizde sabah saatlerinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarının çökmesi üzerine derhal inceleme başlatılmış, okul çevresinde güvenlik önlemleri alınarak öğrenciler tahliye edilmiştir. Konuya ilişkin uzman ekipler bölgeye yönlendirilmiş olup, çöken duvar nedeniyle herhangi bir öğrenci, öğretmen veya personel yaralanmamıştır. Gerekli çalışmalar sürdürülmektedir."

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#Şanlıurfa#Okul#İstinat Duvarı

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