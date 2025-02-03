Şanlıurfa'da bir kamyon çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü

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Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyon, Birecik köprüsü üzerinde çarparak sürüklediği bir otomobille üst geçitten 10 Temmuz Caddesi'ne düştü.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun otomobile çarpması ve sürükleyerek üst geçitten düşme anları yer alıyor.