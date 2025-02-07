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Şanlıurfa'da bir kadın, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu! 2 şüpheli gözaltında

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#Şanlıurfa#Siverek#Silahlı Saldırı
Şanlıurfada bir kadın, yol kenarında başından vurulmuş halde yaralı bulundu 2 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:15

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki Gülcan A. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, dün gece saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolu üzerine meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yerde hareketsiz yatan kadını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından tabanca ile vurulduğu belirlenen Gülcan A., Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gülcan A., daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gülcan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şanlıurfa#Siverek#Silahlı Saldırı

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