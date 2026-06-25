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Şanlıurfa'da bir günde 227 anız yangını

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#Şanlıurfa#Anız Yangını#Yangın
Şanlıurfada bir günde 227 anız yangını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 10:46

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde bir günde 227 anız yangını çıktı. Yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin bazı noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

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Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde birçok noktada anız yangınları çıktı. Kent genelinde bir günde meydana gelen 286 yangın olayının 227'sinin anız yangını olduğu belirtilirken, alevlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla itfaiye bünyesinde toplam 74 araç ve 388 personel görev yapıyor. Söz konusu yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin bazı noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfada bir günde 227 anız yangını

SİGARA İZMARİTLERİ, CAM ŞİŞELER VE ELEKTRİK HATLARINDAN KAYNAKLI

Yetkililer, anız yangınlarının büyük bölümünün sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam şişeler ve elektrik hatlarından kaynaklandığını belirtti. Yetkililer ayrıca özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyerek, anız yakılmasının hem çevreye hem de tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini hatırlattı.

Şanlıurfada bir günde 227 anız yangını

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#Şanlıurfa#Anız Yangını#Yangın

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