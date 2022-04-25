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Şanlıurfa’da bir çocuğu araca kilitleyen zabıtaya soruşturma! Çocuk devlet korumasına alındı

#Şanlıurfa#Zabıta#Soruşturma
Şanlıurfa’da bir çocuğu araca kilitleyen zabıtaya soruşturma Çocuk devlet korumasına alındı

Şanlıurfa’da, dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp, zabıta aracına kapatılan Suriyeli C.E. (13), devlet korumasına alındı. C.E.'yi araca kilitleyen zabıta personeli hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma idari başlatıldı.

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Balıklıgöl bölgesinde dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanarak, zabıta aracına kapatılan Suriye uyruklu C.E. adlı erkek çocuğu, bir süre sonra sıcaktan etkilendi. Fenalık geçiren çocuk, aracın havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı.

AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen C.E.'yi fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek, kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine toplanan kalabalık, polisten yardım istedi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra camiye namaz kılmaya gittiğini söyleyen zabıta görevlisi geldi ve sonrasında araçtaki çocuk polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Şanlıurfa’da bir çocuğu araca kilitleyen zabıtaya soruşturma Çocuk devlet korumasına alındı

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İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye teslim edilen Suriyeli C.E., işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Devlet korumasına alınan çocuğun ailesinin ise görevliler tarafından izleneceği ve durumuna göre yeniden teslim edileceği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğu minibüse kilitleyen ve ismi açıklanmayan zabıta personeli hakkında ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma başlatıldı. 

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