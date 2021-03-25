Şanlıurfa'da bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanarak yaralanan Levent A., Vedat G. ve Rıdvan Gez yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanarak yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Rıdvan Gez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Rıdvan Gez'in cansız bedeni otopsi için morga konuldu.



Olaya karışan bir kişinin gözaltına alındığı kavga ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara