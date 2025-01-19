×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da berberde tıraş olurken tabancayla öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Cengiz Topel Mahallesi#Cinayet
Şanlıurfa’da berberde tıraş olurken tabancayla öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 15:48

Şanlıurfa’da Cengiz Topel Mahallesi'nde berberde tıraş olurken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Abdulkadir Doğan (38), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği berber dükkanında tıraş olan Abdulkadir Doğan'a yanındaki tabancayla ateş açtı. Doğan kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Cengiz Topel Mahallesi#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!