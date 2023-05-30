Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şanlıurfa’da belindeki korsede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#ŞANLIURFA#Polis#Uyuşturucu
Şanlıurfa’da belindeki korsede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 11:36

Şanlıurfa’da polis, durdurduğu minibüsteki bir kişinin beline sardığı korsede 1 kilo 50 gram eroin ile 2 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak aradı. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan minibüsteki bir kişinin yapılan üst aramasında, belindeki korsede 4 paket halinde toplam 2 kilo 150 gram metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ŞANLIURFA#Polis#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık