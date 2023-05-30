Şanlıurfa’da belindeki korsede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak aradı. Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan minibüsteki bir kişinin yapılan üst aramasında, belindeki korsede 4 paket halinde toplam 2 kilo 150 gram metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)