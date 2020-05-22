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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 22.05.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu

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Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu
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ŞANLIURFA’da, Ramazan Bayramı öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Yıldız Meydanı civarındaki çarşılar, vatandaşların uğrak yeri oldu. Çarşılara akın eden vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor.

Vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü.

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