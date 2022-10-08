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Şanlıurfa'da başından vurulan hastane personeli hayatını kaybetti

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#Şanlıurfa#Cinayet#Silahlı Saldırı
Şanlıurfada başından vurulan hastane personeli hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 10:47

Şanlıurfa'da, sokakta tartıştığı husumetlileri tarafından silahla başından vurulan hastane personeli Siraç Bahçeci (33), yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. Viranşehir Devlet Hastanesi yazı işleri personeli Siraç Bahçeci, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan grup ile sokakta karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bahçeci, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile başından vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde bulunan Bahçeci'yi hastaneye kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Bahçeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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#Şanlıurfa#Cinayet#Silahlı Saldırı

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