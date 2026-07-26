Şanlıurfa'da başıboş köpek saldırısı! 8 yaşındaki Evin kanlar içinde kaldı

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Suruç Belediyesi sınırlarında bulunan Hürriyet Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Evin Bayo, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suruç Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ömer Lütfi Özcan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Doğan, köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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"ÇOK KORKTUM, GECE UYUYAMAZ HALE GELDİM"

Evin Bayo, sahipsiz köpeklerin başını, kolunu, omzunu, sırtını ve kalçasını ısırdığını söyledi. Olay sırasında kendisinden geçtiğini anlatan Bayo, "Köpekler karşıma çıktığında korkudan bayıldım. Sonra uyandığımda yerdeydim, kafamı ısırmıştı. Uyandığımda kalçamı ısırdı. Sonra yavaşça ayağa kalktım. Kanın hepsi suratıma damlıyordu. Önümü göremeyecek hale geldim. Bir adam beni doktora götürdü." dedi.

Saldırıdan çok korktuğunu belirten Bayo, "Olayda çok korktum, gece uyuyamaz hale geldim. Köpekler toplansın bir yerde, kafeslere koysunlar. Başka kimseyi ısırmalarını istemiyorum." ifadelerini kullandı. Bayo, yaralarına toplamda 150 dikiş atıldığını kaydetti.

Olayı gören Evin'in kuzeni Muhammed Bağ da kaçmaya çalıştıkları köpeklerin Evin'i ısırdığını söyledi. Çevrede bulunanların köpekleri taşladığını aktaran Bağ, daha sonra oradakilerin Evin'i hastaneye götürdüğünü anlattı. Bağ, kendilerinin de çok korktuğunu ve ellerinden bir şey gelmediğini dile getirdi.

"SOKAK KÖPEKLERİNİN TOPLANMASINI İSTİYORUZ"

Dede Bahri Bayo ise Mersin'de çalıştığı sırada haberi alır almaz Suruç'a geldiğini ve torunuyla ilgilendiğini belirtti.

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Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını isteyen Bayo, şunları kaydetti:

"Bir sürü dikiş attılar. İki hemşire 45 dakikada ancak dikişlerini bitirdi. Yetkililerden de bu sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Başka kimseyi ısırmasınlar. O yolda geçen adam çocuğa denk gelmeseydi öldürürlerdi. Belediye bu konuyla ilgilenmiyor fazla. Her taraf sahipsiz köpek dolu."