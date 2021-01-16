Şanlıurfa'da, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Akçakale-TOKİ Çevre Yolu’nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Suriyeli Yusuf El Yusuf yönetimindeki 06 RTT 10 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Yusuf El Yusuf, kaza yerinde hayatını kaybetti.



Yusuf El Yusuf’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.