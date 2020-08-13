Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Eyyübiye ilçesinin Sancaktar Mahallesi'ndeki apartmanlarının balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 3 yaşındaki Huriye Demirkan, dengesini kaybederek 3. kattan düştü.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Huriye, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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