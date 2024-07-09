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Şanlıurfa'da baba ve oğlu 6 kişi tarafından darbedildi

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#Şanlıurfa#Darp#Şiddet
Şanlıurfada baba ve oğlu 6 kişi tarafından darbedildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 12:30

Şanlıurfa'da Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten'in, 6 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Erten ve oğlu Hasan Erten, apartmandan çıktıktan sonra yanlarına gelen 6 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada grup, sopa ve taşlarla baba ve oğluna vurdu.

Yere düşen baba ile oğlunu, tekme tokat dövmeye devam eden grup, çevredekilerin araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı.

Kanlar içerisinde kalan Mehmet Erten ile oğlu Hasan Erten ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Şanlıurfa#Darp#Şiddet

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